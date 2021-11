Im sächsischen Altenberg müssen die Bob-, Skeleton-, Rodel-Weltcups an den ersten beiden Dezember-Wochenenden ohne Zuschauer ausgetragen werden. Grund dafür ist die seit Montag (22.11.2021) in Sachsen geltende Corona-Notverordnung, die wegen der hohen Corona-Inzidenzen einen Zuschauerausschluss bei Sportveranstaltungen vorsieht. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, wo Altenberg liegt, ist die 7-Tages-Inzidenz der Corona-Infektionen in den vergangenen Tagen auf den bundesdeutschen Rekordwert von 1605,9 Fällen pro 100.000 Einwohner angestiegen.