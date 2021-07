Bob- und Rodelbahn Eisbahn am Königssee zerstört - Rodel-Weltmeisterin Taubitz geschockt

Nach schweren Regenfällen in der Nacht ist die traditionsreiche Bob- und Rodelbahn am Königssee stark beschädigt worden. Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz äußerte sich beim MDR bestürzt über die Zerstörung auf einer ihrer Lieblingsbahnen. Der Schaden geht in die Millionen, an Wettkämpfe ist in diesem Jahr nicht mehr zu denken.