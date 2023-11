Bob-Rekordsieger Francesco Friedrich hat sich auch im zweiten Weltcup der Saison mit Rang zwei zufriedengeben müssen. Der Altenberger hatte im Viererbob am Samstag (18.11.2023) auf der Olympiabahn von Peking 0,27 Sekunden Rückstand auf Tagessieger Johannes Lochner aus Königssee. Platz drei ging an den chinesischen Piloten Sun Kaizhi, der nach dem ersten Lauf überraschenderweise sogar geführt hatte (+ 0.40 Sekunden).

Friedrich: "Natürlich nicht zufrieden"

"Wir wollen immer gewinnen, wollen immer Gas geben. Wir sind natürlich nicht zufrieden mit der Leistung", ärgerte sich Friedrich nach dem Rennen. Nach dem ersten Lauf hatte der Sachse sogar nur auf Rang vier gelegen, verbesserte sich mit dem zweitbesten zweiten Lauf aber noch nach vorn.

"Hintern abgerutscht"

"Hansi war im zweite Lauf in der Bahn besser", lobte Friedrich Teamkollege Lochner. "Im ersten Lauf ist mir ein bisschen der der Hintern abgerutscht. Da nehmen wir den Schwing nicht mit. Wir haben am Start wieder ein bisschen zu kämpfen, müssen uns an der Bahn rankämpfen. Das sind viele kleine Punkte", analysierte Rekord-Weltmeister und Vierfach-Olympiasieger Friedrich.

Lochner: "Wollen dieses Jahr angreifen"

Lochner, der am Freitag bereits den Wettkampf im Zweierbob gewann, freute sich: "Wir sind mega-happy. Seit langem mal wieder ein Sieg im Viererbob. Wir hatten im letzten Jahr viele Probleme. Dieses Jahr wollen wir im Vierer angreifen."

Sonntag noch ein Rennen

Auf der Bobahn in Yanqing findet am Sonntag noch ein Wettkampf im Vierer statt. Bereits am Freitag gab es zwei Rennen im Zweier (Sieger Johannes Lochner). Auch die Skeleton-Frauen (Siegerin Tina Hermann) und –Männer (Sieger Christopher Grotheer) absolvierten ihre ersten Weltcup-Läufe der Saison.

Bob-Frauen starten erst Anfang Dezember

Der Start der Bobfahrerinnen in die neue Weltcup-Saison war zuvor verschoben worden. Aufgrund der geringen Zahl von Teilnehmerinnen wurde der Wettbewerb der Frauen in Peking abgesagt. Nun starten sie vom 4. bis 10. Dezember im französischen La Plagne in die Saison.