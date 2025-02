Im kombinierten Gesamtweltcup liegt Nolte (Winterberg) vor dem abschließenden Zweier-Rennen am Sonntag damit noch mit elf Punkten vor Buckwitz in Führung. Kim Kalicki (Wiesbaden), im Mono-Rennen im Olympiaparken am Hunderfossen Zwölfte, geht als Dritte des Gesamtweltcups in das letzte Rennen vor den Weltmeisterschaften in Lake Placid im US-Bundesstaat New York (8. bis 16. März).