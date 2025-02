Francesco Friedrich hat auch im Viererbob seinen siebten Gesamtweltcupsieg eingefahren und die Topbilanz des deutschen Bobteams drei Wochen vor der WM in Lake Placid abgerundet. Alle Weltcup-Gesamtsiege gingen nach Deutschland. Erst holte Lisa Buckwitz die Kristallkugel im Monobob, dann Laura Nolte im Zweierbob und Friedrich jeweils das siebte Mal im kleinen und großen Schlitten.

Im letzten Weltcup-Rennen der Saison siegte aber Johannes Lochner. Wie schon im kleinen Schlitten schnappte der Berchtesgadener dem Pirnaer Friedrich auch den Sieg in der Königsklasse weg. Im Viererbob setzte sich Lochner mit seiner Crew Florian Bauer, Erec Bruckert und Georg Fleischhauer souverän mit Bahnrekord und 0,32 Sekunden Vorsprung gegen den zweimaligen Doppel-Olympiasieger Friedrich durch, der immerhin am Start mit seiner Crew besser war.

Im Zweierbob waren es am Vortag nur zwei Hundertstelsekunden Vorsprung für Lochner, der im Zweier- und Viererbob-Gesamtweltcup auf Rang zwei hinter Friedrich kam. "Es waren richtig gute Läufe, es macht richtig Bock auf die WM. Wir wollen um Gold kämpfen", sagte Lochner, während Friedrich bilanzierte: "Wir sind immer so ein bisschen auf die Vorbuckel gefahren. Uns fehlt hier auf der Bahn ein wenig die Erfahrung. Bei der WM werden die Karten neu gemischt."

Zweite im Gesamtklassement wurde die Wiesbadenerin Kim Kalicki, die zeitgleich mit der Österreicherin Katrin Beierl im Rennen Vierte wurde. Die für den BRC Thüringen startende Potsdamerin Buckwitz kam in der Gesamtwertung mit nur zehn Punkten Rückstand auf Kalicki auf Rang drei. Die Form drei Wochen vor der WM in Lake Placid stimmt also.