Bob-Dominator Francesco Friedrich ist auch bei den Weltmeisterschaften im sächsischen Altenberg nicht zu stoppen. Der Doppel-Olympiasieger lag am Samstag (6. Februar) nach zwei von vier Läufen im Zweier-Rennen souverän an der Spitze - der Vorsprung auf den zweitplatzierten Johannes Lochner beträgt bereits 0,88 Sekunden. Sollte Friedrich die Führung in den abschließenden beiden Läufen am Sonntag behaupten, würde er zum alleinigen WM-Rekordchampion aufsteigen.