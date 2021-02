Bildrechte: IMAGO / foto2press

Bob-Dominator Francesco Friedrich hat auf seiner Hausbahn auch in der Königsdisziplin triumphiert und damit sein elftes WM-Gold gewonnen. Der Doppel-Olympiasieger machte zum Abschluss der Weltmeisterschaft in Altenberg im großen Schlitten sein bereits viertes WM-Double in Serie perfekt - das schaffte keiner vor ihm. Komfortable 79 Hundertstel betrug Friedrichs Vorsprung nach vier Läufen auf seinen österreichischen Kumpel Benjamin Maier, den der Sachse kurioserweise finanziell unterstützt. Der Vorjahreszweite Johannes Lochner kämpfte mit seinem Material, raste aber dennoch zur Bronzemedaille. Der dritte deutsche Starter Christoph Hafer verpasste als Sechster das Podest.

Friedrich nutzt den Heimvorteil

Friedrichs Triumph im Vierer, der "Formel 1 des Winters", war hingegen abzusehen. Der Perfektionist, der sich bereits in der Vorwoche durch seinen Sieg im Zweier zum alleinigen Rekordweltmeister gekrönt hatte, ist seit nun fünf Großereignissen ungeschlagen. Ein Jahr vor den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking scheint die Konkurrenz angesichts dieser Dominanz machtlos. Das zeigte sich auch am Wochenende im Osterzgebirge, wo der frühere Zehnkämpfer aus dem Altenberger Stadtteil Oberbärenburg wie im Vorjahr den Heimvorteil genoss - und ihn gnadenlos ausspielte. Friedrich konnte sich am Samstag sogar ein "Malheur am Start" erlauben, und trotzdem führte er dank einer perfekten Linie das Feld zur Halbzeit bereits mit 0,38 Sekunden an. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag er in der Endabrechnung nur mit fünf Hundertsteln vorn.

Zwei Medaillen für deutsche Frauen bei Monobob-Premiere

Vor den großen Schlitten hatten die Frauen bei der Monobob-Premiere ihre Besten gekürt. Dabei heimsten die Oberwiesenthalerin Stephanie Schneider und Laura Nolte aus Winterberg zwei Medaillen ein. Beim Sieg der favorisierten US-Amerikanerin Kaillie Humphries gewann Schneider nach vier Läufen Silber, Junioren-Weltmeisterin Nolte komplettierte als Dritte das Podest in Altenberg. Mariama Jamanka (Oberhof) als Vierte sowie Kim Kalicki (6./Wiesbaden) sorgten für ein starkes deutsches Gesamtergebnis. Zur Halbzeit hatte Schneider als Führende noch auf den Sieg gehofft. Zweier-Weltmeisterin Humphries, die sich im ersten Lauf am Samstag einen Rückstand eingehandelt hatte, übernahm nach dem dritten Durchgang am Sonntag jedoch die Spitze und gab diese nicht mehr her. Siegerehrung nach der Monobob-Premiere: Stephanie Schneider, Kaillie Humphries aus den USA und Laura Nolte (v.li.). Bildrechte: imago images/foto2press