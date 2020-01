Der sächsische Zweierbob-Meister Richard Oelsner bekommt die Chance, sich für die WM im Februar auf seiner Heimbahn in Altenberg zu qualifizieren.

Bundestrainer Rene Spies nominierte Oelsner für die kommenden drei Weltcups in La Plagne, Innsbruck-Igls und am Königssee. "Erzielt er dort sehr gute Leistungen, wird er für den restlichen Weltcup und die WM durchnominiert", verspricht Spies. Der 25-jährige Junioren-Weltmeister fuhr bisher im Europacup. Der Oberbärenburger überraschte aber im November in Altenberg mit dem Gewinn des deutschen Meistertitels im Zweier und mit Silber im Vierer.