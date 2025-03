Rekordweltmeister Francesco Friedrich liegt bei der Bob-WM in Lake Placid nach einem chaotischen Renntag im Vierer auf Goldkurs. Der Titeljäger aus Sachsen führt komfortabel mit 0,29 Sekunden vor seinem bayerischen Dauerrivalen Johannes Lochner, nachdem der zweite Lauf aufgrund schlechter Bahnverhältnisse im Nachhinein annulliert wurde. Lochner war über Beton gefahren und hatte sich dabei eine seiner Kufen ramponiert. Dritter ist der Brite Brad Hall (+0,31). Die Entscheidung fällt am Samstag, dann peilt Friedrich die erfolgreiche Titelverteidigung und seinen insgesamt siebten WM-Titel in der Königsdiziplin in Folge an.

Lochner fährt über Beton - zweiter Lauf wird annulliert

Nach einem regulären ersten Lauf waren die Temperaturen im US-Bundesstaat New York weiter gestiegen, Lochner fiel mit einem völlig verkorksten zweiten Lauf scheinbar weit zurück. Es stellte sich aber heraus, dass er bei schmelzendem Eis in Kurve fünf über Beton gefahren war. Die Jury entschied, dass Lochner nochmal fahren darf, woraufhin das deutsche Team erfolgreich Protest einlegte. Nach langer Beratung wurde der zweite Lauf annulliert, was Friedrich als "genau richtig" bezeichnete.

Friedrich zeigt seine ganze Klasse

Das Rennen auf der Olympiabahn von 1932 und 1980 soll am Samstag laut Weltverband IBSF "wie geplant" mit zwei Läufen fortgesetzt werden. Gesamtweltcupsieger Friedrich, der in der Vorwoche bereits den WM-Titel im Zweier gewonnen hatte, zeigte mit seinen Anschiebern Matthias Sommer, Alexander Schüller und Felix Straub im ersten Lauf seine ganze Klasse. Lochner muss dazu auch Reparaturen am Bug seines Bobs vornehmen, nachdem er sich nach Aussage von Bundestrainer René Spies "ein Loch mit dem Fuß nach außen" getreten hatte. Adam Ammour vom BRC Thüringen liegt als Vierter (+0,64) in Schlagdistanz zum Podium.