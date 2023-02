Zur Halbzeit der Titelkämpfe im Zweierbob ist Lisa Buckwitz vom BSR Thüringen am Freitag (03.02.2023) in St. Moritz mit Anschieberin Kira Lipperheide aus Gladbeck in Führung gegangen. Nur fünf Hundertstelsekunden dahinter liegt die Wiesbadenerin Kim Kalicki mit Anschieberin Leonie Fiebig aus Winterberg. Das Duo legte zwei Startbestzeiten hin und hat auf Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte als Winterberg, die mit der Gladbeckerin Neele Schuten fährt, neun Hundertstelsekunden Vorsprung.