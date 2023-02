WM-Silber für Lisa Buckwitz und Kira Lipperheide bei Bob-WM in St. Moritz.

WM-Silber für Lisa Buckwitz und Kira Lipperheide bei Bob-WM in St. Moritz.

WM-Silber für Lisa Buckwitz und Kira Lipperheide bei Bob-WM in St. Moritz. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Die deutschen Bob-Pilotinnen haben bei der WM in St. Moritz einen Doppelerfolg eingefahren. WM-Gold schnappte sich nach vier Läufen die Wiesbadenerin Kim Kalicki mit Anschieberin Leonie Fiebig aus Winterberg. Silber ging bei leichtem Schneefall an Lisa Buckwitz vom BSR Thüringen, die mit Anschieberin Kira Lipperheide aus Gladbeck nach zwei Durchgängen noch hauchdünn mit fünf Hundertstelsekunden Vorsprung auf die spätere Siegerin Kalicki in Führung lag.