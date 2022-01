An seiner Leistung gibt es kein Vorbeikommen. Bob-Pilot Francesco Friedrich vom BSC Sachsen Oberbärenburg hat sich in dieser Saison bereits die Weltcup-Gesamtsiege im Zweier- und Viererbob gesichert und gehört damit zu den ganz großen Favoriten in seiner Sportart bei den Olympischen Spielen in Peking. Kein Wunder also, dass er zu den Kandidaten zählt, die der Deutsche Olympische Sportbund für das Fahnenträger-Duo beim Einmarsch in das "Vogelnest"-Stadion nominiert hat.