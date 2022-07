Der Landessportbund Sachsen hat das Bobteam Friedrich zu Sachsens "Mannschaft des Jahres 2021" gekürt. Teil des Teams waren in der Wintersaison 2020/21 Pilot Francesco Friedrich sowie Martin Grothkoop, Candy Bauer, Thorsten Margis und Alexander Schüller in wechselnder Besetzung. Damit gewinnt das Bobgespann den Titel bereits zum dritten Mal in Serie.