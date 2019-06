Lust auf Rollhockey? Dann sind Sie hier genau richtig. „Fans im Osten“ ist live dabei, wenn in Böhlitz-Ehrenberg das traditionelle internationale Pfingstturnier steigt. Am Samstag und Sonntag kämpfen insgesamt sechs Teams aus Deutschland und der Schweiz um den Turniersieg.

Hier soll es möglichst oft am Wochenende einschlagen.

Hier soll es möglichst oft am Wochenende einschlagen.

Hier soll es möglichst oft am Wochenende einschlagen. Bildrechte: ARD.de

Wir zeigen am Sonntag ab 15 Uhr die letzten drei Duelle . Zunächst stehen sich der amtierende Deutsche Meister SK Germania Heringen und RV Berlin gegenüber. Es folgen RHC Wimmis gegen HC Münsingen Wölfe (beide Schweiz) und zum Schluss das Spiel der Gastgeber RHC Böhlitz-Ehrenberg gegen Bison Calenberg. RHC-Mannschaftsleiter Nils Hönemann freut sich, dass Rollhockey am Sonntag auf sport-im-osten.de im Fokus steht: "Ich finde es gut, dass auch die Randsportarten einem breiterem Publikum präsentiert werden." Das Turnier sei eine Tradition, die sich über Jahre gehalten habe. "Wir hoffen auf viele spannende Spiele, hoffen, dass unsere Jungs einige Punkte holen. Ein Mittelfeldplatz wäre gut."

Aufbau Böhlitz-Ehrenberg blickt auf eine erfolgreiche Geschichte zurück, war in der DDR zwölf Mal Meister und elf Mal Pokalsieger. "Daher sind wir auch heute noch über die Grenzen Deutschlands bekannt." Einer der Spieler, die sich am Sonntag einem breiten Publikum zeigen können, ist Oliver Engel. Der kommt aus Böhlitz-Ehrenberg und kann sich nichts Schöneres als Rollhockey vorstellen. "Es ist einfach was anderes, Fußball kann jeder. Rollhockey ist spektakulär." Sein Ziel für das Pfingstwochenende: Nicht Letzter werden.