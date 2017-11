Tischtennis-Weltcupsieger Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) und Rekordeuropameister Timo Boll (Düsseldorf) steuern bei den German Open in Magdeburg weiter auf das erhoffte Traumfinale zu.

Die Top-5-Stars avancierten bei ihrem Heimspiel wieder einmal zu "Chinesen-Schrecken" und haben durch den Einzug ins Halbfinale mindestens schon eine Medaille sicher. In der Vorschlussrunde am Sonntag fordert der Weltranglistendritte Ovtcharov Chinas topgesetzten WM-Zweiten Fan Zhendong heraus. Boll, der an der Börde durch seinen fünften German-Open-Titel zum alleinigen Rekordsieger des Turniers aufsteigen kann, trifft als Nummer vier der Welt auf den neun Positionen tiefer notierten Südkoreaner Lee Sangsu.