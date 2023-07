Im Mittelpunkt der SES-Box-Gala im "SES Fight Club" in Magdeburg stand die Junioren-WM von Julian Vogel. Der 20-jährige Super-Weltergewichtler aus Aschersleben konnte seinen ersten internationalen Titelkampf gegen den Ukrainer Mykyta Alistratov nicht gewinnen. Weil die Punktrichter auf Remis entschieden, erhält sich Vogel, der damit auch in seinem zwölften Kampf ungeschlagen bleibt, die Chance auf den damit weiterhin unbesetzten WBO-Junioren-WM-Titel.

Alistratov floh zum Beginn des Kriegs aus der Ukraine und lebt aktuell in Prag. In einem bewegenden Moment lief der 23-Jährige mit Tränen in den Augen vor etlichen Fans aus seiner Heimat unter einem ukrainischen Volkslied "Slava Ukraini!" (dt. = "Ruhm der Ukraine!") ein und zeigte ab Runde eins seine ganze Klasse.