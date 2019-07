Ersatzmann Stefan Bradl hat im Training zum Großen Motorrad-Preis von Deutschland auf dem Sachsenring die erhoffte Top-10-Platzierung verpasst. Der 29-Jährige aus Zahling, am Rennwochenende im Honda-Werksteam für den verletzten Spanier Jorge Lorenzo dabei, wurde in der MotoGP 14. Vor dem Heimrennen am Sonntag (14 Uhr) muss sich Bradl im dritten Training am Samstagvormittag steigern, um noch den direkten Einzug ins Qualifying der zwölf besten Fahrer (Q2) schaffen zu können. Sollte das nicht gelingen, muss der frühere Moto2-Weltmeister den Weg über das Q1 nehmen.

Stefan Bradl auf dem Sachsenring. Bildrechte: Denny Meyer/ propicture