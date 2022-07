"Wir mussten Vollgas geben", berichtet Organisator Nils Klebe im "SpiO-Talk" über die Vorbereitung der ersten Breakdance-EM in Magdeburg. Viel Zeit an Vorbereitung blieb nicht, denn die Anfrage des Verbands kam erst erst im Februar: "Das war schon eine kleine Mammutaufgabe", gibt der in der Altmark geborene Wahl-Magdeburger zu, "aber wir haben gemerkt, dass die Stadt und das Land mitzogen und das unbedingt wollten." Und so kommen nun am Wochenende (9. und 10. Juli 2022) rund 300 Tänzer und Tänzerinnen aus 15 Nationen in die GETEC-Arena.

Auch beim Thüringer "Ball des Sports" 2019 in Erfurt zeigten sich die Breakdance-Akrobaten. Bildrechte: IMAGO / Gerhard König