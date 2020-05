Auf Nachfrage beim Landessportbund Sachsen-Anhalt wird deutlich, dass die Vereine zudem mit einem hohen organisatorischen Aufwand rechnen müssen. So müssen Genehmigungen bei den jeweiligen Trägern, also Kommunen und Landkreisen, eingeholt werden. Dabei müssen die Vereine in Form eines konkreten Hygienekonzeptes und Ablaufplans nachweislich aufzeigen, dass die erforderlichen Bedingungen eingehalten werden können.

"Orientieren und langsam wieder hochfahren"

Beim Ruderverband Sachsen-Anhalt (RUSA) übt man sich auch deswegen zunächst in Geduld. "Der Plan ist, sich den nächsten Tagen und Wochen zu orientieren und den Betrieb so langsam, aber sicher wieder hochfahren zu können", sagte Stützpunktleiter Bernhard Stumpe dem MDR. Zwar würde man die Lockerungen grundsätzlich begrüßen, jedoch gestaltet sich vor allem die Umsetzung der Maßnahmen kompliziert. So können die geforderten Hygienekonzepte und Sicherheitsauflagen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht umgesetzt werden, "da die Voraussetzungen dafür erst Stück für Stück geschaffen werden müssen".

Damit tritt ein weitreichendes Problem in den Vordergrund. Denn eine Umsetzung der von Bund und Ländern getroffenen Regelungen kann vielerorts nur bedingt gewährleistet werden. Kommen die Vereine ihrer Verantwortung nach – und davon sollte ausgegangen werden – wird es vor allem in den Kontaktsportarten schwierig, die Auflagen mit einem konstruktiven Trainingsbetrieb in Einklang zu bringen. Für einen gesonderten "Corona-Beauftragten", wie er zum Beispiel beim Tennisclub R. C. Leipzig zum Einsatz kommt, fehlen den meisten Vereinen zudem schlichtweg die Kapazitäten sowie der finanzielle Handlungsspielraum.

Sondergenehmigungen bilden die Ausnahme

Auch beim Thüringer Leichtathletik-Verband (TLV) will man trotz der angekündigten Lockerungen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Stand jetzt sind weiterhin alle Sportstätten im Freistaat geschlossen, erklärt Geschäftsstellenleiter Tim Neumann. Man warte nun auf die neue Landesverordnung, die nach der Besprechung der Regierungschefs der Länder mit der Bundesregierung am 6. Mai eintreffen soll.



Bis dahin können nur einzelne Sportlerinnen und Sportler mit Sondergenehmigungen trainieren. Von einer wirklichen Öffnung des Breitensports kann daher aktuell nicht die Rede sein, eher von einer "Teil-Öffnung nach und nach", so Neumann. Auch der Thüringer Reit- und Fahrverband (TRFV) teilte auf MDR-Anfrage mit, dass eine Änderung der derzeitigen Situation nicht in Sicht sei. Man müsse auch hier die Entscheidungen der Politik in den nächsten Tagen abwarten.

Beim sächsischen Schwimmverband (SSV) gestaltet sich die Situation ähnlich. Mit Ausnahme weniger Athleten der Bundeskader können Schwimmbecken weiterhin nicht benutzt werden, berichtete SSV-Geschäftsführer Frank Müller-Steidner dem MDR. Den einzelnen Vereinen bleibt aktuell nur die Möglichkeit, in Kleinstgruppen Athletiktraining zu absolvieren. An klassisches Schwimmtraining ist derzeit nicht zu denken.

Langfristige Folgen drohen