Was ist wo erlaubt? Thüringen:

Seit dem 4. Mai darf in Thüringen wieder mehr Sport getrieben werden. Unter Beachtung verschiedener Vorgaben zum Infektionsschutz kann vorerst der Individualsport im Freien ausgeübt werden (beispielsweise Rudern, Segeln, Tennis, Luftsport, Leichtathletik, Golf, Reiten und ähnliche Sportarten). Kontaktbeschränkungen und der Mindestabstand müssen eingehalten werden. Ein regulärer Trainingsbetrieb in allen Sportarten ist damit weiterhin nicht möglich, Sporthallen und Schwimmbäder bleiben geschlossen, ebenso Sportschulen.



Sachsen:

Ebenfalls seit dem 4. Mai kann unter Beachtung verschiedener Auflagen zum Infektionsschutz der Trainingsbetrieb zunächst im Freien wieder anlaufen.

Die Regelung schließt keine Sportarten aus, macht aber unter anderem zur Bedingung, dass alle Teilnehmenden jederzeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Zudem soll das Training in kleinen Gruppen stattfinden und die aktuellen Hygienevorschriften eingehalten werden. Innensportstätten und Schwimmbäder bleiben weiterhin geschlossen.



Sachsen-Anhalt:

Ebenfalls seit dem 4. Mai. Generell ist nur Sport im Freien erlaubt. Hallen und Schwimmbäder bleiben geschlossen. Durchgängiger Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Sportlern muss sichergestellt sein. Maximal fünf Menschen dürfen zusammen trainieren. Trainingssituationen, bei denen direkter Kontakt zwischen den Sportlern entsteht, sind nicht erlaubt – also beispielsweise Zweikämpfe bei Fußballern. Genutzte Sportgeräte müssen desinfiziert werden.