Seit Monaten ist der Breitensport durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie quasi lahmgelegt. Bereits vor wenigen Wochen haben die Landessportbünde in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen angesichts hoher Austrittszahlen in den Vereinen Alarm geschlagen. Auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hatte am Dienstag in einem Offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel den Wunsch nach einer Perspektive geäußert. Nun erscheint erstmals Licht am Ende des Tunnels.