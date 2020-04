Für viele Athleten sei die Verschiebung der Olympischen Sommerspiele um ein Jahr ein Schock gewesen, weiß Heidemann aus vielen Gesprächen. "Die Athleten, die gerade voll fokussiert auf Olympia waren, für die war es der Totalzusammenbruch. Alles brach weg", sagte die 39-Jährige im "Spio"-Talk. Mit diesem Shutdown hätten die wenigsten gerechnet. "Plötzlich durfte man nicht mehr trainieren, da ging auch das Paniklevel nach oben." Heidemann erinnerte an die vielen Athletinnen und Athleten, die in einem Vier-Jahres-Rhythmus lebten, alles war auf die Spiele zugeschnitten. Zugleich schränkte sie ein, dass es millionenfache ähnliche Schicksale auch außerhalb der Sportwelt gebe.

Doch was, wenn auch 2021 keine Olympischen Sommerspiele stattfinden können? Es gibt bereits mahnende Stimmen aus Japan, wonach die Ausrichtung der Spiele auch im kommenden Jahr in Gefahr ist, sollte bis dahin kein geeigneter Impfstoff gefunden sein. Eine Ausrichtung 2022, so Heidemann, ist in Japan nach derzeitigem Stand ausgeschlossen. "Nur 2021 kann Japan die Spiele noch garantieren. Das kostet viel Organisationskraft. Das Olympische Dorf war eigentlich schon verkauft. Das muss jetzt alles weiter verwaltet werden."