Ullrich ist nach seiner vorherigen Wahl in den Bundestag seit Mitte Dezember der Vorsitzende des Sportausschusses, dem aufgrund der Statuten automatisch ein Platz im Nada-Aufsichtsrat zusteht. Eine Kommission des Deutschen Skiverbands war 2009 zu dem Schluss gekommen, dass Ullrich in DDR-Zeiten "weder die Einnahme von Dopingmitteln angewiesen noch selbst welche an Athleten verabreicht und auch nicht die Einnahme überwacht beziehungsweise kontrolliert" habe. Der DSV sah deshalb auch keinen Anlass für arbeits- oder dienstrechtliche Schritte sowie sportpolitische Konsequenzen gegen den damaligen Biathlon-Bundestrainer.



Vor über 15 Jahren – im Dezember 2006 – hatte Ullrich in einem Interview mit dem "Hamburger Abendeblatt" auf die Frage geantwortet, ob er ausschließe, dass es zu seiner Zeit in der Doping gegeben habe: "Wenn, dann wurde es zentral gesteuert, ohne dass der Sportler etwas wußte. Wir konnten ja nicht mal eben in die Apotheke gehen. Wenn ein Trunk angerührt wurde und es hieß, das seien Mineralien, habe ich es geglaubt. Und ich glaube es noch heute."