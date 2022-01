Bildrechte: IMAGO / Sports Press Photo

Chemnitz hat wieder ein Eiskunstlauf-Sportpaar bei der Europameisterschaft. Luis Schuster und Letizia Roscher, sie 17, er 21, sind als drittes Paar nach Minerva Hase/Nolan Seegert und Annika Hocke/Robert Kunkel für die kontinentalen Titelkämpfe in Tallinn (Estland/10. bis 16. Januar) gesetzt. "Die Vorfreude überwiegt. Ich bin aber auch nervös, aber nicht negativ. Ich freue mich drauf", sagt Letizia Roscher und vertraut da auch auf ihre Glücksbringer: "Ich habe immer Kuscheltiere dabei."

Letizia startet schon im Kindergarten

Sie steht praktisch seit dem Kindergarten auf dem Eis, startet mit fünf dort ihre ersten Gehversuche. "Bis zur siebten Klasse lief ich Einzel, dann kam Frau Scheibe auf mich zu." Zunächst bedurfte es ein wenig Überredungskunst, denn Paarläuferin wollte Litizia eigentlich nicht werden. Aber mittlerweile "macht das schon Spaß". Vor vier Jahren beim Gewinn der Nachwuchs-Meisterschaft mit Trainerin Monika Scheibe Bildrechte: MDR/Michael Schobner

Luis ist eher ein Spätstarter

Was sicher auch an Luis Schuster liegt, mit dem sie seit mehr als vier Jahren gemeinsam trainiert und bei Junioren-Wettkämpfen startet. Es ist schon eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte, die des 21-Jährigen. Erst mit acht, neun Jahren beginnt er mit dem Eiskunstlauf, ist also ein Spätstarter. Eigentlich flitzen die späteren Eisprinzen mit drei oder vier Jahren schon über das Eis. Doch das Talent von Luis wird entdeckt, vor sieben Jahren nahm ihn die Erfolgstrainerin Monika Scheibe unter ihre Fittiche. "Mit 15 wurde ich dann Paarläufer, zunächst mit Pauline Jensch, seit mehr als vier Jahren nun mit Letizia."

Dreifach-Einzelsprung soll bald kommen

Die große Stärke der beiden sind die Hebungen. "Die haben schon Level vier. Bei den Einzelsprüngen müssen wir noch arbeiten", so Schuster. Gerade sei man am dreifachen Salchow dran, später soll noch der dreifache Toeloop folgen. Daran arbeiten werden sie dann mit Ingo Steuer, der nach der Saison das Training komplett übernehmen wird. Erfolgstrainerin Monika Scheibe geht dann in den verdienten Ruhestand. Bundestrainer Rico Rex wird bei den Wettkämpfen an der Bande stehen. "Ingo hat schon frischen Schwung reingebracht. Wir kommen mit ihm gut klar", sagt Roscher. Seit über vier Jahren ein Paar auf dem Eis: Luis Schuster und Letizia Roscher Bildrechte: IMAGO / Newspix

EM-Ziel: Kürfinale erreichen