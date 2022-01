Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Es überwiegt die Freude, und wir werden daraus lernen. Natürlich sind wir auch ein klein wenig traurig, weil es am Ende doch knapp war bis zum 16. Platz. Aber wir haben das gut gemeistert für den ersten Auftritt", erklärt Letizia Roscher. Und natürlich war die Aufregung am Ende viel größer als vorher gedacht, auch wenn Luis Schuster sagt: "Es war nicht so, dass ich extrem nervös war." Letizia dagegen "war aufgeregt". Und sie schwärmt von der Atmosphäre in Tallinn. "Wir hatten zwei Tage vorher schon Training auf dem Eis. Es waren viele Zuschauer da, dazu das Licht. Es war Wettkampf-Feeling. Ich war da nicht so locker."