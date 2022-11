Die Chemnitzer Paarläufer Letizia Roscher und Luis Schuster haben beim Grand Prix der Eiskunstläufer in Sheffield mit dem dritten Platz ihre bisher beste internationale Platzierung erreicht. Für das Kurzprogramm und die Kür am Samstagabend erhielten die neuen Hoffnungsträger 167,37 Punkte.

Dabei passierte den Chemnitzern kein grober Patzer oder Sturz. Entsprechend zufrieden sagte Schuster: "Heute hat es uns besser gefallen als bei unserem ersten Grand Prix in den USA. Wir haben an den Würfen und am Schwierigkeitsgrad einiger Elemente gearbeitet. Diesmal hatten wir weniger Druck." Den Sieg sicherten sich die amerikanischen Weltmeister Alexa Knierim/Brandon Frazier (205,85 Punkte) vor Sara Conti/Niccolo Machi aus Italien (184,19).