Bereits am Montag hatte Pauline Schäfer-Betz am ersten Tag der Kunstturn-WM im japanischen Kitakyushu den Grundstein für den Einzug ins Finale am Schwebebalken gelegt. Die 24-Jährige, die für den KTV Chemnitz und das saarländische Riegelsberg startet, kam bei ihrer Übung auf 13,733 Punkte. Nur die Chinesin Luo Rui (14,566) und die Russin Angelina Melnikova (14,033) wurden besser bewertet. Die Weltmeisterin von 2017 musste nach ihrem eigenen Auftritt noch ein wenig Geduld haben, ehe am frühen Dienstagmorgen feststand, dass sie an ihrem Spezialgerät nach einer Medaille greifen darf.

Noch einiges in petto

"Ich bin erst mal zufrieden, auch wenn ich noch nicht alles gezeigt habe, was ich mir vorgenommen hatte", sagte Schäfer-Betz am Montag nach ihrem Auftritt. Die gebürtige Saarländerin erreichte lediglich einen Schwierigkeitswert von 5,4 Punkten, obwohl sie ein Programm vorbereitet hatte, das 5,9 wert ist. "Ich hoffe, ich habe Gelegenheit, das im Finale zu zeigen."

Schäfer-Betz will Schwierigkeitsgrad im Finale erhöhen

In der Medaillenentscheidung am Sonntag will Schäfer-Betz ihren Schwierigkeitswert von 5,4 auf 5,9 Zähler erhöhen. Alle acht Finalistinnen starten wieder mit null Punkten, das Ergebnis des Vorkampfs wird nicht mehr berücksichtigt. Außer am Balken trat Schäfer-Betz bei dieser Einzel-WM nur noch am Boden an, wo sie mit 12,866 Punkten vorzeitig den Endkampf verpasste. Weitere deutsche Turnerinnen sind in Kitakyushu nicht am Start.

Auch der Freund von Schäfer-Betz, der ebenfalls für den KTV Chemnitz startende Andreas Bretschneider, liegt im Rennen um das Finale. Der Reckspezialist, der den Sprung in die deutsche Olympiariege nicht geschafft hatte, überzeugte die Kampfrichter mit einem hochwertigen Programm und liegt am Reck mit starken 14,100 Zählern nach zwei von acht Durchgängen auf Rang vier. Bretschneider hatte in seiner Übung auch den Doppelsalto mit doppelter Schraube über der Stange gezeigt, der in den internationalen Wertungsvorschriften seinen Namen trägt. In der Schwierigkeit (D-Wert ) kam er damit auf 6,2 Punkte. Für den Olympiastarter von Rio wäre es die dritte Teilnahme in einem WM-Finale am Königsgerät. 2013 in Antwerpen und 2015 in Glasgow hatte es mit den Plätzen sechs und fünf jeweils nicht zu einer Medaille gereicht. Andreas Bretschneider (Archivbild) Bildrechte: imago images/Steffen Beyer

Wie schon seine Freundin wird der 31-Jährige aber erst am Tag nach dem eigenen Auftritt sicher wissen, ob er sich tatsächlich für den Endkampf qualifiziert, die Vorrunde bei den Männern endet am Mittwoch. Der Chemnitzer dürfte, wenn überhaupt, wahrscheinlich der einzige deutsche Finalist, bei den Welttitelkämpfen bleiben.

Von Schäfer-Betz abgesehen hatten alle deutschen Olympiateilnehmer auf einen WM-Start verzichtet. Darunter auch der Unterhachinger Lukas Dauser, Silbermedaillengewinner am Barren, sowie die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart.