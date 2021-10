Bereits am Montag hatte Pauline Schäfer-Betz am ersten Tag der Kunstturn-WM im japanischen Kitakyushu den Grundstein für den Einzug ins Finale am Schwebebalken gelegt. Die 24-Jährige, die für den KTV Chemnitz und das saarländische Riegelsberg startet, kam bei ihrer Übung auf 13,733 Punkte. Nur die Chinesin Luo Rui /(14,566) und die Russin Angelina Melnikova (14,033) wurden besser bewertet. Die Weltmeisterin von 2017 musste nach ihrem eigenen Auftritt noch ein wenig Geduld haben, ehe am frühen Dienstagmorgen feststand, dass sie an ihrem Spezialgerät nach einer Medaille greifen darf.

In der Medaillenentscheidung am Sonntag will Schäfer-Betz ihren Schwierigkeitswert von 5,4 auf 5,9 Zähler erhöhen. Alle acht Finalistinnen starten wieder mit null Punkten, das Ergebnis des Vorkampfs wird nicht mehr berücksichtigt. Außer am Balken trat Schäfer-Betz bei dieser Einzel-WM nur noch am Boden an, wo sie mit 12,866 Punkten vorzeitig den Endkampf verpasste. Weitere deutsche Turnerinnen sind in Kitakyushu nicht am Start.