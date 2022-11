Der Olympiastützpunkt Sachsen (OSP) hat einen neuen Leiter. Der ehemalige Handball-Trainer Christian Pöhler trat am 1. November die Nachfolge von Thomas Weise an, der im April in den Ruhestand verabschiedet wurde. Das gab der OSP bekannt. Der studierte Sportwissenschaftler Pöhler war zuletzt Trainer des Handball-Zweitligisten HC Elbflorenz Dresden. Er führte das Team in die 2. Bundesliga und hatte entscheidenden Anteil am Aufbau eines Nachwuchsleistungszentrums.