Christina Schwanitz, David Storl, Christina Obergföll und Co. sind nachträglich zum Team-Europameister von 2015 ernannt worden. Nach einem weiteren Dopingfall in der vor sechs Jahren zunächst siegreichen russischen Mannschaft sind die deutschen Leichtathleten, die damals mit der Silbermedaille von den Titelkämpfen in Tscheboksary (rund 100 km nordwestlich von Kasan) zurückgekehrt waren, nun auf den Goldrang aufgerückt.