Christina Schwanitz stand verloren in den Katakomben des Olympiastadions, aus ihren Augen kullerten dicke Tränen. Nach dem tristen Ende ihrer langen olympischen Reise wirkte die berühmte sächsische Frohnatur wie der einsamste Mensch der Welt. "Tut mir leid, dass ich nichts Schönes sagen kann", presste die Ex-Weltmeisterin nach ihrem Qualifikations-Aus in Tokio hervor: "Ich bin sehr aufgewühlt, sehr enttäuscht."

Dass der Traum von einer Olympia-Medaille auch bei den vierten Sommerspielen der 36-Jährigen unerfüllt bleiben würde, hatte sich abgezeichnet. Schwanitz hatte Anfang des Jahres einen Bandscheibenvorfall erlitten, war spät in die Saison eingestiegen, in Corona-Quarantäne gelandet, die Form weit von besten Tagen entfernt.

Das Abschneiden am Freitag - Platz 14 mit 18,08 m, fast einen halben Meter am Finale der besten Zwölf vorbei gestoßen - traf Schwanitz dennoch wie ein Keulenschlag. "Es sind meine letzten Spiele, und dann muss ich so vom Platz schleichen", sagte die zweimalige Europameisterin: "Das habe ich mir ganz anders vorgestellt." Körperliche Probleme seien es nicht gewesen, "es war der Kopf. Ich bin am großen Coup gescheitert, habe mir zuviel vorgenommen", sagte Schwanitz, deren Bestweite vom WM-Triumph 2015 bei 20,77 m liegt: "Im Training habe ich es noch abgerufen, aber dann verkrampft."