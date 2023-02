Die Deutsche Hallenmeisterschaft am kommenden Wochenende sollen der krönende Abschluss einer außergewöhnlichen Karriere. Hürdensprinterin Cindy Roleder wird zum letzten Mal an den Start gehen, bevor die Hallenserin mit 33 endgültig die Laufschuhe an den Nagel hängt. "Es ist das letzte Rennen der Karriere, und es hätte große Bedeutung, den Titel zu holen. Ich will gewinnen, mich gut präsentieren. Ich bin fit und freue mich drauf. Ich fühle mich mental und körperlich bereit, meine sportliche Laufbahn zu beenden. Ich bin 33, für mich reicht es auch", sagte Roleder "Sport im Osten".

Ihre Erfolge können sich mehr als sehen lassen. 2014 gewann sie die erste Medaille bei einer Europameisterschaft, zwei Jahr später gewann sie in Amsterdam Gold. Davor hatte Roleder bei den Weltmeisterschaften in Peking die Silbermedaille errungen. Und auch in der Halle feierte sie große Erfolge, sicherte sich 2017 in Belgrad den Titel. Ein ganz wichtiger, sagt sie auch heute noch. "Diese Hallen-EM war ein besonderer Moment. Alle sagten immer, ich bin keine Hallenläuferin. Dann hole ich EM-Gold in der Halle, nach vier oder fünf Fehlstarts. Da die Konzentration zu halten und so eine Top-Leistung, das hat mir sehr viel bedeutet."