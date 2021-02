Der organisierte Thüringer Sport hat im Jahr 2020 rund 16.500 Mitglieder verloren. Diese vorläufige Zahl nannte der Landessportbund (LSB) am Dienstag nach der jährlichen Mitgliederbestandsaufnahme.

Thomas Zirkel (Hauptgeschäftsführer LSB Thüringen) Bildrechte: IMAGO / Gerhard König Eine erste Auswertung habe ergeben, dass noch etwa 349.000 Thüringer in einem Sportverein organisiert sind. Im Februar 2020 lag die Zahl noch bei 365.398 Mitgliedern. Dieser Rückgang entspricht einem Minus von 4,5 Prozent. Die Corona-Pandemie, durch die der Sport seit Monaten nahezu vollständig zum Erliegen gekommen ist, gilt als ein wesentlicher Grund für den Rückgang. Eine genaue Analyse folgt im März, wenn die noch ausstehenden Meldungen von 50 Vereinen ausgewertet sind.



LSB-Hauptgeschäftsführer Thomas Zirkel hatte im Vorfeld sogar mit einem noch deutlicheren Rückgang von rund zehn Prozent gerechnet. "Diese Zahlen schmerzen den Sport sehr, zeigen sie doch, dass sich 16.500 Thüringer vom Vereinssport abgewandt haben, die Kompensation durch Neueintritte bzw. die Rückkehr wird einige Zeit in Anspruch nehmen", sagte Zirkel in der Mitteilung.

Die meisten Vereinsaustritte gab es im Bereich von 0 bis 18 Jahren sowie im Altersbereich von 27 bis 50 Jahren mit jeweils rund 5.500. Diese Zahlen seien vor allem vor dem Hintergrund alarmierend, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen die gesundheitlichen Konsequenzen der wochenlangen Inaktivität derzeit noch nicht absehbar seien und diese anscheinend für einen längeren Zeitraum dem Sportverein verloren gehen bzw. ihnen so die Perspektive zur Entwicklung eines gesunden Lebensstils fehle, teilte der LSB mit. Als positiv wertete der LSB die Tatsache, dass es nicht zu einem befürchteten Vereinssterben gekommen ist. Nur 35 Vereine haben sich nach LSB-Angaben abgemeldet.

Ulrich Franzen, Präsident des Landessportbundes Sachsen Bildrechte: Landessportbund Sachsen Die Zahl der Austritte aus sächsischen Sportvereinen im Jahr 2020 beläuft sich auf 20.000. Das gab der Landessportbund Sachsen (LSB) am Mittwoch (17. Februar) nach der Befragung aller Vereine für die jährliche Mitgliederbestandserhebung bekannt. Damit sind im Freistaat 2,9 Prozent weniger Menschen in Sportvereinen organisiert als 2019. Auch die Zahl der Vereine ist leicht rückläufig. Elf Vereine meldeten sich ab, sodass zum 1. Januar 2021 noch 656.189 Mitglieder in 4.436 Vereinen registriert waren.



"Das vergangene Jahr war sowohl für unsere Mitgliedsvereine als auch für alle sportbegeisterten Menschen in Sachsen eine noch nie da gewesene Herausforderung. Angesichts der immer noch andauernden Zwangspause für den organisierten Sport können wir allen Beteiligten nur unseren ausdrücklichen Dank aussprechen: Den Vereinen für ihre Disziplin bei der Umsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen und Hygienebestimmungen sowie allen Ehrenamtlichen, die mit großer Kreativität und viel Herzblut kontaktlose sportliche Alternativangebote erdacht und umgesetzt haben", sagte LSB-Präsident Ulrich Franzen in einer Mitteilung.

Besorgt zeigen sich die LSB-Verantwortlichen mit Blick in die Zukunft. Vor allem Kinder und Jugendliche kehren dem Vereinssport den Rücken. So entfallen bei dem Mitgliederverlust von knapp 20.000 Personen rund 13 000 auf die Altersgruppe bis 14 Jahre. "Das ist ein deutliches Zeichen an die Politik, vor allem den Kinder- und Jugendsport so schnell wie möglich wieder zu öffnen", sagte Franzen.