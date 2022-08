Triathlon Extremer, härter, spektakulärer: Cross-Triathlon am Olbersdorfer See im "SpiO"-Livestream

Wer es ein bisschen schmutzig mag, ist beim Cross-Triathlon genau richtig. In den letzten 18 Jahren hat sich die "O-SEE Challenge" am Olbersdorfer See bei Zittau zu einem der renommiertesten Veranstaltungen in Deutschland entwickelt. Wir streamen die Elite-Konkurrenz der Frauen und Männer live.