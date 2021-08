Für die Cross-Triathleten hält der Olbersdorfer See (Landkreis Görlitz) an diesem Wochenende ein Programm bereit, das ihnen alles abverlangt. Die Rahmenbedingungen: 400 Meter Schwimmen, sechs Kilometer auf dem Mountainbike und 2,6 km Trail-Run. Über die XTERRA Short-Track-Premiere am Freitag in Zittau sagte Mediensprecher Falko Krüger "Sport im Osten": "Dieses neue Format ist deutlich zuschauerfreundlicher angelegt. Die Athleten verschwinden nicht in entlegene Winkel, sondern man kann die kurzen Runden besser verfolgen." Das Starterfeld sei einfach enger zusammen als auf langen Strecken, wodurch es häufiger Kopf-an-Kopf-Rennen gebe.

28 Männer und 18 Frauen am Start

Beim Short-Track-Rennen am Freitag, dass als Warm-up des Wochenendes gesehen werden kann, waren mehrere Elitestarter zu sehen, darunter viele Favoriten aus Frankreich, die auch am Samstag um die Europameisterschaft auf derselben Strecke kämpfen. Eine Auslassen des "Warm-ups" am Freitag gab es nicht, denn Jeder, der im EM-Lauf starten will, musste auch im Short-Track ran.

Sieger aus Tschechien und den Niederlanden

Bei den Männern konnte sich der Tscheche Lukas Kocar durchsetzen. Ihm im Nacken saßen gleich vier der favorisierten Franzosen um den amtierenden Europameister Arthur Serrieres, der am Samstag beim EM-Lauf wieder als Topfavorit an den Start geht. Bei den Frauen setzte sich die Niederländerin Diede Diederiks durch. Es war ihr erster Erfolg dieser Art. "Es fühlt sich toll an. Ich schau zu einigen dieser Athletinnen auf, also bin ich umso begeistertet von dem Ergebnis", so die 30-Jährige. Ihr Ziel für die EM am Samstag: "Ich will so gut abschneiden wie es geht und muss die beste Version von mir selbst sein." Die einzige deutsche Starterin, Paula Leupold, spielte bei der Entscheidung keine Rolle. In ihrem ersten Rennen auf internationaler Bühne schwamm, fuhr und lief die 17-Jährige hinterher.