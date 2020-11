Das große Ziel bleiben die Olympischen Spiele 2022 in China. Auch weil "viele vielleicht denken, dass es gar nicht möglich ist, als Mama in den Leistungssport zurückzukehren." Unter Druck will sich die zweifache Europameisterin und zweifache WM-Medaillengewinnerin dabei aber nicht. "Ich bin so zufrieden, auf dem Schlitten zu sitzen und durch den Eiskanal zu düsen, dass ich einfach Freude habe. Ich setze mich nicht unter Druck", lacht Eitberger. Und da ist sie wieder, diese ansteckend gute Laune, die die Oberhoferin in diesen Tagen ausstrahlt.