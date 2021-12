Darts Weltmeisterschaft WM-Traum vorbei: Florian Hempel scheitert in Runde drei

Hauptinhalt

Aus statt Achtelfinale: Debütant Florian Hempel hat bei der Darts-WM in London einen weiteren Überraschungscoup verpasst. Sechs Tage nach seinem Sensationssieg gegen den Weltranglistenfünften Dimitri van den Bergh aus Belgien unterlag der Kölner am Montag in der dritten Runde dem Australier Raymond Smith mit 1:4. Damit ist mit Gabriel Clemens nur noch ein Deutscher im Alexandra Palace vertreten.