Nach dem Match seines Lebens musste Darts-Profi Florian Hempel erst einmal wieder ein Stück herunterfahren. Der überraschende 3:1-Coup gegen Belgiens Topspieler bei der WM im Alexandra Palace von London verblüffte nicht nur viele Experten, sondern bringt den gebürtigen Dessauer und ehemaligen Handball-Torwart des Dessau-Roßlauer HV nun auch eine große Chance ein: in der dritten WM-Runde steht Hempel schon und die Auslosung erscheint so günstig, dass ab 27. Dezember noch mehr gehen könnte. "Ich darf jetzt noch ein drittes Mal wiederkommen. Die Vorfreude war riesig, die wird auch am 27. Dezember wieder riesig sein", kommentierte Hempel am Dienstagabend (21. Dezember) bei DAZN.