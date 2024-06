Am Samstag (22. Juni 2024) hatte der deutsche Topturner Lukas Dauser die letzte Olympia-Qualifikation in Rüsselsheim abbrechen müssen. Am Tag darauf (23. Juni 2024) ließ der Deutsche Turner-Bund (DTB) nun verlauten, dass der Barren-Weltmeister aus Halle in fünf Wochen dennoch bei den Sommerspielen starten soll.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Uwe Anspach