"Ich bin echt ziemlich kaputt, sowohl im Kopf als auch natürlich körperlich." Die Enttäuschung war John Degenkolb nach dem bitteren Auftakt in die Tour de France spürbar anzumerken. Auf den nach Regengüssen teils spiegelglatten Straßen rund um Nizza war der 31-Jährige zu Fall gekommen, schlug sich beide Knie auf und quälte sich anschließend die verbleibenden 65 Kilometer ins Ziel.

Degenkolb außerhalb des Zeitlimits

"Ich bin niemand, der über ein bisschen Schmerz jammert, aber ich konnte es kaum aushalten", so Degenkolb nach dem Rennen. Die Tour ist für ihn schon vorbei. Der Fahrer vom Team Lotto-Soudal rollte außerhalb des Zeitlimits über die Ziellinie. Die Jury kannte keine Gnade und strich Degenkolb aus dem Rennen. An eine Fortsetzung der Tour wäre aber wohl ohnehin nicht zu denken gewesen. Sein rechtes Knie wurde bei dem Sturz schwer in Mitleidenschaft gezogen.

"Ich werde mich so schnell es geht erholen"

"Es ist stark geschwollen", erklärte Degenkolb. Von Brüchen blieb er glücklicherweise verschont – im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Philippe Gilbert, der bei einem Sturz einen Bruch der linken Kniescheibe erlitt. Trotz der großen Enttäuschung richtete sich der Blick bei Degenkolb am Samstagabend bereits wieder nach vorn. "Es kommen noch einige Rennen in diesem Jahr. Ich werde mich so schnell es geht erholen und hoffentlich bald wieder auf dem Rad sitzen."

Auftaktetappe von Stürzen überschattet