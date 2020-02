Endlich! Die deutschen Biathleten haben nach den medaillenlosen Auftakttagen von Antholz zum ersten Mal jubeln dürfen. Denise Herrmann, Sportsoldatin der Bundeswehr-Sportfördergruppe im sächsischen Frankenberg, gewann Silber in der Verfolgung.

Gold sicherte sich Lokalmatadorin Dorothea Wierer, die im Ziel 9,5 Sekunden vor Herrmann lag. "Ich kenne meine Sprintqualitäten hintenraus und habe mir Marte ganz gut zurechtgelegt", sagte Herrmann im ZDF: "Ich war ziemlich aufgeregt, weil die Ausgangsposition doch sehr gut war." Herrmann, die in Ruhpolding lebt, lief trotz dreier Schießfehler auf den zweiten Rang, im Kampf um Silber bezwang sie die norwegische Sprintsiegerin Marte Olsbu Röiseland. Herrmann war als Fünfte in die Loipe gegangen.

Nach dem Jagdrennen der Männer (15.15 Uhr), bei dem Arnd Peiffer und Philipp Horn auf den Positionen sieben und acht als beste Deutsche in die Loipe gehen, dürfen die Skijäger einen Tag durchatmen. Der Kampf um Medaillen wird erst am Dienstag mit dem Einzel der Frauen (14.15 Uhr/ARD ) fortgesetzt. Dort dürfen vier deutsche Athletinnen an den Start gehen.