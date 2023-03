Völlig von ihren Gefühlen übermannt, vergoss Denise Herrmann-Wick im Zielraum Tränen. Nach den letzten Metern ihrer großen Biathlon-Karriere konnte sich die Olympiasiegerin vor Umarmungen kaum retten. "Es ist alles gerade total überwältigend. Dass es jetzt vorbei sein soll, geht mir nicht in den Kopf", sagte sie. Dann streifte sich Herrmann-Wick einen roten Superman-Umhang mit "D"-Aufdruck um und spritzte wild mit Sekt um sich. Mit ihrem Triumph im Sprint von Oslo hatte es die Weltmeisterin tags zuvor noch einmal allen gezeigt. Im ungeliebten Massenstart verabschiedete sie sich bei tiefem Nebel am berühmten Holmenkollen trotz dreier Schießfehler als starke Sechste endgültig in die Biathlon-Rente. Das letzte Rennen habe ihr "nochmal alles abverlangt", verriet Herrmann-Wick in der ARD: "Es ist einfach ein schöner Abschluss, jetzt nochmal alle da zu haben. Ich bin ein bisschen sprachlos."