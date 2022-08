Schindler rutschte als Zweijährige in ihrer Geburtsstadt Karl-Marx-Stadt auf eisigem Weg unter eine Straßenbahn und verlor ein Bein. Ihre Prothese lässt sie mit einem 3D-Drucker erstellen. Neben Bronze in Tokio holte sie bei den Paralympics in London 2012 und vier Jahre später in Rio de Janeiro insgesamt zweimal Silber und einmal Bronze.