"Der Krieg und wir – ukrainische Judoka zwischen Sport und Front"

Georgii Zantaraia, einer der Protagonisten der Doku, in einer zerstörten Judohalle.

Georgii Zantaraia, einer der Protagonisten der Doku, in einer zerstörten Judohalle.

Georgii Zantaraia, einer der Protagonisten der Doku, in einer zerstörten Judohalle. Bildrechte: Georgii Zantaraia

Das Nationale Olympische Komitee der Ukraine will eine Teilnahme russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten an den Olympischen Spielen 2024 in Paris verhindern. Das sagte Georgii Zantaraia, ehemaliger Judo-Weltmeister und Mitglied des ukranischen Nationalen Olympischen Komitees (NOK), dem MDR. "Seit 2014 haben sich die Beziehungen und die Art, wie sie mit uns reden, geändert. Sie sind Leute des Regimes, die ihre Meinung nicht sagen können".