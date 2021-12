Die deutschen Skispringerinnen haben in Klingenthal als Sextett den Sprung in den Wertungsdurchgang geschafft, blieben dabei aber unter ihren Möglichkeiten. Nur Katharina Althaus schaffte es als Zehnte in die Top Ten. Nach ihrem Sprung auf 116 Meter haderte die Siegerin von Lillehammer aber mit sich: „Ich saß im Anlauf nicht gut, das werde ich morgen ändern. Der Qualifikationssprung war nichts.“