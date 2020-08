"Das ist ein sehr schwerer Kurs. Durch die Breite der Rennstrecke sieht man nicht Anstiege zwar nicht so richtig, spürt sie aber sehr", berichtet es Radprofi Marcus Burghardt im "Spio-Talk" am Mittwoch. Im vergangenen Jahr, in der der Sachsenring bereits Austragungsort der Deutschen Radsport-Meisterschaften war, belegte der gebürtige Zschopauer Rang zwei - hinter Maximilian Schachmann.

Der Kollege vom Bora-hansgrohe-Team fehlt. Der Berliner war am vergangenen Samstag bei der Lombardei-Rundfahrt von einem Auto erfasst worden und brach sich das Schlüsselbein. Aber auch ohne Schachmann habe man in Oberlungwitz eine "sehr starke Mannschaft, Lennard Kämna liegt die Strecke." Der 23-Jährige feierte gerade beim "Critérium du Dauphiné" seinen ersten Etappensieg.

Marcus Burghardt auf einer Trainingsfahrt rund um Rosenheim Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Er selbst nimmt die Vorbereitung auf die Meisterschaft heute (19.08.2020) in Angriff: Mit einem lockeren Trainingslauf nebst prominenter Begleitung: Der ehemalige nordische Kombinierer Björn Kircheisen ist fast ein Nachbar in Samerberg, im Landkreis Rosenheim in der Nähe des Chiemsees, und wird Burghardt auf den 60 bis 90 Minuten begleiten. Über Radsport reden sie beim Radfahren aber nicht: "Das wissen meine Freunde auch, dass ich da weniger drüber reden will in meiner Freizeit. Wir reden wohl eher über Red Bull Leipzig oder das heutige Champions-League-Spiel von Bayern München."