Die deutschen Radsport-Straßenmeisterschaften sollen doch noch im Jahr 2020 stattfinden. Wie der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) am Mittwoch mitteilte, soll die DM "unter Einhaltung aller behördlichen Auflagen" am 23. August auf dem Sachsenring ausgetragen werden. Zuschauer werden aufgrund der Coronakrise vermutlich nicht zugelassen. Die nationalen Titelkämpfe finden traditionell am Wochenende vor der Tour de France statt, die dieses Jahr wegen der Corona-Krise auch erst Ende August beginnt.