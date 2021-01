In den Gesprächen mit Athletinnen und Athleten, Eltern, sowie Trainerinnen und Trainern über das Verhalten der Chemnitzer Trainerin hätten sich die Vorwürfe bestätigt. Insgesamt hätten in 17 Fällen hinreichende Anhaltspunkte für die Anwendung physischer Gewalt durch Frehse vorgelegen. Zudem sei es in mehreren Fällen zur Abgabe von Schmerzmitteln durch die Trainerin an Turnerinnen gekommen, u.a. wurde in einem Fall das Opiod Tilidin an eine Turnerin bei einem internationalen Wettkampf verabreicht. In diesem Fall wurde bereits Strafanzeige wegen des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen und Körperverletzung gestellt. Schmerzen seien zudem von der Trainerin häufig nicht ernstgenommen worden. Essstörungen und selbstverletzendes Verhalten konnte nach den Untersuchungen nicht auf das Verhalten der Trainerin zurückgeführt werden.