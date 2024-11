Am Donnerstagmittag (07. November) verkündeten die Entscheidungsträger im Magdeburger Rathaus, was schon länger in der Radsportwelt vermutet wurde: Die vierte und letzte Etappe der Deutschland Tour 2025 führt einmal quer durch Sachsen-Anhalt - von Halle bis in die Landeshauptstadt nach Magdeburg.