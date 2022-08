Ganz so bekannt wie der Expressionist sind sie sicher nicht, aber Rennleiter Fabian Wegmann freut sich darauf, einige Stars in Thüringen zu begrüßen. So startet neben Adam Yates und dem derzeit weltbesten Sprinter Fabio Jacobsen auch der ehemalige Tour de France und Giro di Italia-Sieger Egan Bernal. "Er ist natürlich ein riesen Magnet", schwärmt Wegmann. Das hochklassige Teilnehmerfeld ist Ausdruck des Bedeutungsgewinns, den die Deutschland Tour erfahren hat, seitdem das Rennen 2018 nach zehnjähriger Pause erstmals wieder ausgetragen wurde.

Um das zu zelebrieren haben sich Wegmann und sein Team mit dem ersten Prolog der Renngeschichte etwas Besonderes einfallen lassen. Auf 2,7 Kilometern durch die Weimarer Innenstadt werden die Profis ausgehend vom Goetheplatz zum Ziel am Jorge-Semprun-Platz fahren – also direkt vor das Bauhausmuseum. "So ein Prolog ist immer ein großes Spektakel", frohlockt Wegmann, der sich auf viele Fans an der Strecke freuen kann. Auf dem schnellen Kurs sind die kraftvollen Fahrer im Vorteil. Man erhoffe sich die ersten kleinen Zeitabstände, so Wegmann.